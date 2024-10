Quattro ristoranti in Gallura entrano nella guida Gambero Rosso

Tre new entry tra i ristoranti in Gallura premiati da Gambero Rosso.

Quattro ristoranti in Gallura entrano nella quinta edizione 2025 della prestigiosa guida di Gambero Rosso. Su 70 locali premiati in Sardegna, spiccano conferme e new entry, questi ultimi sono 16, grazie all’innovazione della cucina sarda, sempre più all’avanguardia e al passo con il settore nel resto d’Italia.

Sono 2.425 i locali italiani censiti dalla Guida, tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot, locali internazionali. 400 le novità che debuttano quest’anno.

La Gallura è ben rappresentata da conferme e da nuovi ingressi. Tra questi ci sono: la Spigola (Golfo Aranci), Confusion (Porto Cervo), Da Thomas (Santa Teresa Gallura), il Paguro dell’Hotel Capo d’Orso a Palau, che entrano a far parte della nuova edizione di Ristoranti 2025 di Gambero Rosso. Anche a Sassari abbiamo dei debutti e sono tre: due ristoranti di Alghero: il Rafael e Neràc, mentre nel capoluogo di provincia ha ricevuto il premio l’Osteria De’ Mercatia. Un altro debutto a Bosa, con Locanda di Corte.

Tra le altre cucine a brillare, oltre alle succitate, ci sono La saletta ad Alghero, Luigi Pomata e Terra dell’Hotel Palazzo Tirso a Cagliari, Il Fuoco sacro del Petra Segreta Resort a Olbia e Fradis Minoris a Pula, che ottiene anche una speciale menzione come Forchetta Verde. A ricevere due gamberi sono Abbamele Osteria a Mamoiada (NU) e Arieddas – La Cucina della Marmilla a Sanluri (SU). Lo smile per il miglior Rapporto Qualità/Prezzo va invece a Amano di Cagliari, una delle recenti aperture in città dove lo chef, campano, mette senza dubbio al centro il prodotto e basa la sua cucina sulle materie prime mediterranee con un occhio attento alla regione. Anche il mondo della ristorazione sardo sta vivendo una metamorfosi che riflette un cambiamento profondo nel modo in cui gli italiani vivono l’esperienza culinaria fuori casa. Un’esperienza sempre più influenzata da ritmi di vita frenetici e dall’onnipresenza della tecnologia che riduce la capacità attentiva. Sono queste le principali tendenze che emergono nella nuova Guida Ristoranti d’Italia 2025 che segna una svolta presentandosi rinnovata nella grafica.





















