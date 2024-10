Olbia, ecco i nuovi orari di apertura dei cimiteri

Quando aprono i cimiteri a Olbia.

Dal 27 ottobre 2024, con l’entrata in vigore dell’ora solare, ASCO continuerà a garantire l’apertura dei cimiteri a Olbia anche durante la pausa pranzo. I cimiteri di Su Lizzu e via Roma saranno aperti al pubblico dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al sabato, e dalle ore 8.00 alle 13.00 domenica e festivi, ad eccezione del 27 ottobre e 1 novembre giorni nei quali, in occasione della commemorazione dei defunti, effettueranno orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Il cimitero di Berchideddu dal 27 ottobre sarà aperto dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì alla domenica. La Santa Messa per la commemorazione dei defunti si terrà sabato 2 novembre alle ore 11.00 presso il cimitero di Su Lizzu e alle ore 15.30 presso il cimitero di via Roma.

