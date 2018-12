Gnocchi di patate e peperone grigliato dello chef Pirino.

Secondo i masterchef, il riutilizzo degli avanzi rappresenta una vera e propria arte, celebrata da libri e programmi tv. Un’occasione perfetta per sbizzarrirsi è il cenone di Capodanno (57%) che secondo gli esperti potrebbe essere sotto il segno del riciclo a tavola. I segreti per un perfetto menù preparato con gli avanzi? Lo chef Marco Pirino del Beach Club & Restaurant del Grand Hotel a Porto Cervo propone un piatto dal titolo “Gnocchi di patate e peperone grigliato su crema di finocchio con noci e melanzane grigliate”.

Dopo aver sciacquato i finocchi, metterli a bollire con poca acqua, del sale e qualche patata utile per legare la crema. Una volta pronto, frullare ed aggiungere i gherigli di noci e la noce moscata con un filo di olio all’aglio e lasciar riposare. Con i peperoni grigliati, invece, fare una crema con poco olio e, nel frattempo, schiacciare le patate.

In un recipiente riporre queste ultime assieme a farina, peperoni, uova, sale ed impastare il tutto per ottenere un impasto morbido, da poter lavorare per formare delle quenelle. Tagliare a cubi le melanzane grigliate e saltarle in padella con dell’olio. Mettere in una pentola abbondante acqua salata e cuocervi gli gnocchi al peperone: una volta scottati, assemblare il piatto con la crema di finocchio e le melanzane grigliate, gli gnocchi, qualche peperone grigliato come decorazione ed un ciuffo di prezzemolo. Rifinire il tutto con un filo d’olio extravergine d’oliva.

(Visited 30 times, 30 visits today)