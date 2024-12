Come riciclare gli avanzi di Natale, ecco due ricette squisite

Due piatti con gli avanzi di Natale.

Negli ultimi anni sta crescendo tantissimo l’attenzione verso lo spreco e il Natale è spesso l’occasione, purtroppo, per sprecare tanto cibo. Tuttavia, non è etico buttare via ciò che è avanzato ed è possibile realizzare diversi piatti con dolci e altri alimenti che non siamo riusciti a mangiare. Ecco delle idee deliziose per trasformarlo in nuove creazioni culinarie e stupire ancora una volta famiglia e amici.

Tiramisù di pandoro.

Il pandoro è un dolce tipico della tradizione natalizia e anche in Gallura è molto consumato, assieme ai tradizionali dolci sardi. Sapevi che puoi anche trasformare questo delizioso dolce veronese in un tiramisù? Ecco la ricetta.

Ingredienti:

300 g di pandoro

250 g di mascarpone

3 uova

100 g di zucchero

200 ml di caffè

Cacao amaro in polvere q.b.

Procedimento:

Preparate il caffè e lasciatelo raffreddare. Separate i tuorli dagli albumi. Montate i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, poi aggiungete il mascarpone e mescolate bene. Montate a neve gli albumi e incorporateli delicatamente al composto di mascarpone. Tagliate il pandoro a fette orizzontali e immergetele velocemente nel caffè. In una pirofila, alternate strati di pandoro imbevuto e crema al mascarpone. Terminate con uno strato di crema e spolverizzate con cacao amaro. Lasciate riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire.

Tortino di porcetto sardo.

Il porcetto è un altro buonissimo piatto della tradizione culinaria sarda ed è servito anche durante le feste di Natale. Spesso capita che si cucina troppa carne e che il resto avanti per il giorno dopo, ovvero la Festa di Santo Stefano. Qui una ricetta su come riciclarlo.

Ingredienti:

300 g di porcetto sardo avanzato (già cotto)

3 patate medie

1 cipolla

2 uova

100 g di formaggio pecorino grattugiato

100 ml di latte intero

1 rametto di mirto (opzionale, per un tocco autentico)

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Preparazione delle patate: Pelate e lessate le patate in acqua salata fino a quando saranno morbide. Una volta cotte, schiacciatele con una forchetta o uno schiacciapatate e lasciatele raffreddare. Preparazione del porcetto: Tritate il porcetto sardo avanzato in piccoli pezzi, eliminando eventuali ossa o parti troppo grasse. Soffritto: In una padella, fate rosolare la cipolla tritata con un filo d’olio. Aggiungete il porcetto sminuzzato e lasciate insaporire per qualche minuto. Se gradite, aggiungete qualche fogliolina di mirto per arricchire il sapore. Preparazione del composto: In una ciotola grande, unite le patate schiacciate, il porcetto soffritto, le uova, il formaggio pecorino e il latte. Mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo. Regolate di sale e pepe. Assemblaggio: Oliate una teglia o una pirofila da forno. Versate il composto e livellatelo con una spatola. Per una crosticina dorata, spennellate la superficie con un filo d’olio o aggiungete una spolverata extra di pecorino. Cottura: Infornate a 180°C per circa 30-35 minuti, o fino a quando la superficie sarà dorata e croccante. Servizio: Lasciate intiepidire leggermente prima di servire. Questo tortino è perfetto sia come piatto unico che come contorno sfizioso.

Consiglio Extra

Accompagnate il tortino di porcetto con una fresca insalata di stagione o con verdure grigliate per un pasto completo e bilanciato. Se avete avanzi di pane carasau, potete usarlo come base croccante per servire il tortino.

Con questa ricetta, il porcetto sardo diventa protagonista di un piatto nuovo e irresistibile, senza sprechi e nel pieno rispetto della tradizione!

