Le vie di Tempio diventano una fiaba, la bellissima installazione di Natale

La magia del centro storico di Tempio a Natale.

Da anni il Natale più bello è a Tempio Pausania, dove ogni anno le installazioni nel centro storico della “città di pietra” sono sempre più suggestive. In pochi anni il comune, da sempre noto per il Carnevale, sta diventando meta di attrazione anche per le festività natalizie.

Quest’anno in piazza Faber c’è un’installazione che si intitola “A Candy Carol”, come omaggio allo scrittore inglese Charles Dickens, autore di “A Christmax Carol”. Le vie di Tempio si sono trasformate in un luogo di magia per grandi e piccini, con neve finta e una distesa di dolci e caramelle. L’installazione è ideata da Manuel Marotto per il progetto “Tempio a Colori • Xmas is a place” e realizzata da ColorArt e Asara Art.

