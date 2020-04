Il separè in plexiglass al ristorante.

Dopo i box di plexiglass per andare in spiaggia, arrivano i separè tra i tavoli nei ristoranti. L’idea è talmente improbabile da sembrare l’unica possibilità per permettere ai ristoranti, che non dispongono di spazi illimitati per lo stanziamento sociale, di poter riaprire.

Diversamente molti locali potrebbero non avere l’economicità per tornare all’opera, ovvero il necessario rapporto tra costi fissi, personale e tavoli da servire. E se si prendono per buon le ipotesi che parlano di una fase 2 prolungata e del rischio del ritorno della pandemia in autunno, ecco che appare fondamentale trovare una soluzione per i locali.

Queste ennesime barriere stanno creando numerose perplessità tra i clienti, anche perchè sarebbero previste su tutti i tavoli, separando gli stessi conviviali e rendendo quasi insensato andare al ristorante insieme. La soluzione, che è di un’azienda di Modena, è stata sottoposta all’attenzione anche di molti locali sardi, in vista della ripartenza. Ma al momento pare non abbia convinto.

(Visited 520 times, 521 visits today)