Individuata la posizione da dove il velista ha lanciato il segnale d’emergenza.

Ci sono degli aggiornamenti sul caso dello skipper salernitano disperso nel mare dei Caraibi.

Infatti, fonti ufficiali confermano che Rocco Acocella ha lanciato il segnale di emergenza da un dispositivo PLB1 il 22 giugno alle ore 19.31 utc. Le coordinate rilevate all’attivazione del dispositivo sono le seguenti: 13° 18′ 9” N 71° 50′ 1”O, come indicato nella carta allegata, la posizione di Rocco è indicata dalla puntina blu.

La notizia della scomparsa dello skipper ha toccato anche La Maddalena, dove il giovane è molto conosciuto per le sue frequenti visite estive. In molti stanno contribuendo alla ricerca con la massima diffusione della notizia, e relativi aggiornamenti, nella speranza di ottenere ulteriori informazioni utili per la ricerca e nella speranza di far arrivare l’appello a più persone possibili.

