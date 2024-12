Rischio sciopero a La Maddalena.

Tensione crescente tra i dipendenti comunali di La Maddalena. I sindacati Fp Cgil e Fp Cisl hanno avviato la procedura di raffreddamento per protestare contro presunti comportamenti antisindacali e il mancato rispetto degli accordi sottoscritti.

Come riportato in una nota firmata da Jessica Cardia, segretaria territoriale della Fp Cgil, e Vittorio Masu, segretario territoriale della Fp Cisl, l’assemblea sindacale del 18 dicembre ha evidenziato gravi distorsioni nella gestione del personale. Tra le principali criticità segnalate, spiccano il mancato rispetto delle procedure contrattuali per le progressioni verticali e le modalità di erogazione dei premi di produttività. In particolare, i sindacati denunciano una sperequazione a favore di alcuni dipendenti e una revisione unilaterale del sistema di valutazione del personale.

Secondo i rappresentanti sindacali, l’amministrazione comunale avrebbe ignorato le relazioni sindacali, mostrando un disinteresse per le problematiche sollevate, in particolare da parte dell’assessorato alle Risorse umane.

Fp Cgil e Fp Cisl hanno chiesto l’intervento della prefetta di Sassari per trovare una soluzione che garantisca equità e rispetto dei contratti. In assenza di risposte, i sindacati annunciano l’intenzione di ricorrere a forme di protesta più incisive, compreso lo sciopero.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui