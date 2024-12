Nuovo boom commerciale in viale Aldo Moro a Olbia.

Che viale Aldo Moro, a Olbia, anche se la sua vocazione commerciale è già nota, stia cambiando negli ultimi anni è evidente dalla nascita di nuovi grandi punti vendita. Negli ultimi anni prendono sempre più piede, come in altre aree della città, catene nazionali e internazionali e vengono meno gli storici negozi. È dunque arrivato un grande sviluppo per questo quartiere cittadino, sempre più simile a quello delle città più grandi.

Prima l’apertura del polo commerciale di via Nicosia, che allarga l’area commerciale di zona Basa, fino a poco fa molto distante da viale Aldo Moro. Tra via Nicosia, viale Aldo Moro e via Mosca aprono capannoni molto grandi che ospitano marchi nazionali e internazionali. I punti vendita nascono tra il 2022 e il 2023 in un’area che un tempo non era urbanizzata e si trovava in aperta campagna.

Spuntano un nuovo Mc Donald’s (a Olbia sono tre), il punto vendita di casalinghi tedesco Tedi, si sposta Acqua e Sapone con un negozio più grande e anche Eurospin, che prima si trovavano in zona Basa, area dove sono presenti tantissimi altri marchi. Apre anche un negozio degli animali ed è in costruzione un centro commerciale con tantissimi negozi e anche ristoranti.

Poco più in là, in viale Aldo Moro, il 19 dicembre, ha aperto Burger King. E’ il primo fast food a Olbia ed è il quinto in Sardegna. Ma la grande catena americana di ristorazione ha intenzione di investire ancora nell’Isola proprio come ha fatto il competitor Mc Donald’s. In viale Aldo Moro i piccoli supermercati stanno lasciando spazio a grandissimi capannoni del food e marchi internazionali. Nell’area davanti alla Telecom e in parte occupata da un’ex concessionaria di Alfa Romeo, sta nascendo Lidl. I lavori sono ancora in alto mare, ma si tratta di un prefabbricato e la data di apertura potrebbe essere fissata per l’inizio dell’anno 2025.

Il boom commerciale ha preso piede anche in altre aree della città, con la nascita di giganteschi punti vendita. Una delle aree che sta subendo un processo di riconversione commerciale è la zona Industriale: un tempo fatta di capannoni industriali sparsi e uno sviluppo urbanistico casuale e disordinato. Oggi, invece, stanno nascendo tanti negozi di marchi internazionali e c’è uno sviluppo universitario, con il campus, dormitori e nuove aule. Un’altra zona che sta cominciando la sua espansione commerciale è via Vittorio Veneto, con l’apertura lo scorso ottobre del primo Eurospin del quartiere. Lo scorso anno aveva aperto in via Barcellona un grande Superpan.

Oggi a dicembre ci troviamo con nuovissimi punti vendita a Olbia. Il 19 dicembre è stato il giorno di un’altra importante apertura commerciale, oltre al Burger King: ha aperto il Tecnomat, dove un tempo era presente il Centro Commerciale Gallura, un progetto, quello sul modello di Città Mercato, che purtroppo non è entrato nelle grazie degli olbiesi.

