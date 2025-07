L’albero si spezza vicino ai passanti, paura a La Maddalena

Paura per la caduta di un albero a La Maddalena.

Una giornata intensa e segnata dal vento impetuoso ha messo a dura prova La Maddalena, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi legati all’ondata di maestrale che ha sferzato l’isola senza sosta. Le forti raffiche, persistenti per l’intero arco della giornata di ieri, hanno causato disagi diffusi e reso necessario l’intervento della squadra del locale Distaccamento in diversi punti del territorio.

Oltre all’incendio di vegetazione sviluppatosi nella mattinata, che ha richiesto un tempestivo contenimento per evitare che le fiamme si estendessero ulteriormente, i pompieri sono stati chiamati a garantire la sicurezza di aree compromesse dal vento, intervenendo per rimuovere alberi abbattuti, sistemare insegne divelte e mettere in sicurezza pali resi instabili dalla forza delle raffiche.

Uno degli episodi più significativi si è verificato in piazza Bambin Gesù, dove un albero, spezzato dalla furia del vento, è crollato rovinosamente al suolo. Nonostante l’impatto violento e la pericolosità della caduta, nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano feriti, anche se la scena ha destato apprensione tra i presenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui