Appartamento in fiamme a La Maddalena, ferito un 78enne

In fiamme un appartamento a La Maddalena.

Un incendio è divampato in un appartamento di via Livenza a La Maddalena nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 3. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti prontamente, riuscendo a impedire che le fiamme si propagassero ad altri ambienti dell’edificio.

Durante le operazioni, una donna anziana di circa 78 anni è stata tratta in salvo e affidata al personale del 118, che l’ha successivamente trasportata all’ospedale Paolo Merlo per gli accertamenti del caso.

Dopo aver domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell’appartamento. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per garantire assistenza immediata.

