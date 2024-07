Giugno da record: nel 2024 a La Maddalena, il 28% in più degli arrivi

I dati sugli arrivi a La Maddalena.

Dopo il record nel mese di maggio, per quanto riguardano gli arrivi a La Maddalena, anche il mese di giugno appena finito segna un trend positivo. Lo ha fatto sapere l’assessore al Turismo del Comune, Gianvincenzo Belli, che ha pubblicato i dati ufficiali della Delcomar.

In particolare, nel mese di giugno, nell’isola sono arrivati il 28,7% di visitatori rispetto allo scorso anno, stando ai dati della compagnia di navigazione Delcomar, che collega La Maddalena al resto della Sardegna. ”Oggi siamo entrati in luglio e puntiamo a mantenere il segno + e poter immaginare una stagione almeno fino ad ottobre da ricordare come un risultato raggiunto nel medio termine”, ha dichiarato Belli nella sua pagina ufficiale.

