Doppio lutto a Olbia, con Roberto se ne va anche la madre Pasqua

Addio anche a Pasqua Bonomo.

La notizia della scomparsa di Roberto Bonomo ha sconvolto la città di Olbia, che piange anche la dipartita dell’anziana madre dell’uomo. Il doppio lutto ha commosso la città, che ha dato l’ultimo saluto anche alla donna.

Bonomo, così come la madre, sono molto conosciuti e voluti bene dalla città. Sono tanti i messaggi e le dediche che in queste ore entrambi hanno ricevuto da molti olbiesi. La scomparsa dell’addetto alla sicurezza e di quello di zia Pasqua, è una notizia che è piombata come un fulmine a ciel sereno e che ha gettato la famiglia e gli amici nel dolore. “Ora potete riabbracciarvi”, ha detto uno dei suoi tanti conoscenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui