“Stop al bullismo” nel Centro Olbia Mare gestito da Nhood

“Stop al bullismo” è l’evento fortemente voluto e nato dalla collaborazione fra il Centro Commerciale Olbia Mare e gli alunni della Scuola Primario del Terzo Circolo di Olbia. Si tratta di una mostra delle opere realizzate dagli studenti della Scuola per il concorso “Tutti Insieme Contro Il Bullismo E Cyberbullismo”. La mostra sarà esposta nella piazza Fontana del Centro Commerciale Olbia Mare con inaugurazione prevista per il 22 giugno alle ore 11:00.

Il Centro Commerciale Olbia Mare è uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood. Per Nhood, ogni ambito del suo operato deve essere “People First”, ovvero avere il benessere delle persone al centro. Per questo, anche la direzione del mall continua ad animare i propri spazi con iniziative in cui il well being, l’integrazione e la sensibilizzazione dell’intera comunità su temi diffusi e insidiosi – come quelli del bullismo e del cyberbullismo – siano peculiari e presenti.

In risposta a questa sfida sociale, la scuola primaria del Terzo Circolo di Olbia ha lanciato un concorso dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Il concorso, aperto a tutti gli alunni della scuola primaria, ha previsto la promozione della cultura della solidarietà e la valorizzazione della diversità, contrastando i comportamenti improntati alla sopraffazione, al pregiudizio, alla discriminazione e all’indifferenza, tipici di questi comportamenti aggressivi. La partecipazione al concorso è stata libera e gratuita, ed è consistita nella realizzazione di elaborati in diverse forme artistiche e linguistiche.

Gli studenti si sono sbizzarriti con elaborati letterari, multimediali o artistico-musicali, esprimendo così la propria creatività e il proprio impegno contro il bullismo e il cyberbullismo.

“Come Dirigente sono soddisfatta del lavoro svolto dai nostri ragazzi. Siamo convinti che attraverso queste esperienze possiamo favorire un cambiamento positivo e creare una società più inclusiva e rispettosa.” afferma Caterina La Rosa, Dirigente scolastico della Scuola Primaria Terzo Circolo di Olbia

“Il Concorso “Tutti insieme contro il Bullismo e il Cyberbullismo” della nostra scuola nasce come azione per sensibilizzare e prevenire l’insorgere di questi terribili fenomeni sociali e promuovere la cultura della solidarietà. I nostri alunni hanno dimostrato grande sensibilità e creatività nel comunicare i loro messaggi e vissuti. La mostra degli elaborati dei bambini fuori dal contesto scolastico consente di implementare la nostra azione educativa rafforzando il senso di comunità. Siamo convinti che attraverso queste esperienze possiamo favorire un cambiamento positivo e creare una società più inclusiva e rispettosa.” afferma Manuela Dulcis, ideatrice del Progetto e referente del bullismo e cyberbullismo del Terzo Circolo di Olbia

“Questo progetto è un contenitore ricco di iniziative ed azioni concrete. Oggi siamo in prima linea contro il bullismo e il cyberbullismo, perché crediamo che occorra agire e fare prevenzione nei confronti di una tematica che sta causando sofferenza a tantissimi giovani. Ringraziamo tutte le persone che hanno preso parte all’evento.” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

