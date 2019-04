Gli investimenti per gli impianti sportivi di Tempio.

Investimenti per oltre un milione di euro nelle strutture sportive di Tempio Pausania: al via cantieri per palestre e principali impianti cittadini.

Sono diversi, infatti, gli interventi previsti per i prossimi mesi. Nel mese di maggio, infatti, sono previsti lavori di riqualificazione e adeguamento per il palazzetto Covre del rione San Giuseppe, attualmente inagibile, con un investimento di 280.000 euro.

Punto forte è certamente l’adeguamento del vecchio campo sportivo Bernardo De Muro. Alla realizzazione del manto sintetico, del nuovo impianto di illuminazione e recinzioni vengono destinati 674 mila euro. L’inizio dei lavori è previsto a giugno mentre la conclusione per la fine di settembre. Ristrutturazione e adeguamento funzionale anche per il campo Antonio Fois, nel quartiere Spinsateddu, con un intervento da 40.000 euro.

Degni di nota anche i cantieri in programma nella cittadella sportiva che ruota intorno allo stadio Nino Manconi, con una manutenzione straordinaria per il Palazzetto polifunzionale e lavori per la sistemazione delle torri faro del principale impianto per complessivi 80.000 euro. Spazio anche per le frazioni con il campo di calcetto in sintetico a Bassacutena per 70.000 euro.

Inoltre, tra aprile e maggio, sono previsti interventi per la scuola elementare Vecchio Caseggiato con una nuova copertura per 80.000 euro. Grande soddisfazione da parte dell’ormai ex Sindaco di Tempio Pausania, Andrea Biancareddu, e gli assessori che hanno fortemente voluto gli interventi.

“Abbiamo una città che ha una grande ricchezza di impianti da mettere a disposizione delle società, delle associazioni e dei ragazzi che si dedicano alla pratica sportiva nelle diverse discipline, sistemarli e garantirne il più ampio utilizzo è stata una delle nostre priorità”, ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Quargnenti.



Gli fa eco Gianni Addis, vicesindaco e assessore allo Sport. “Visto lo stato degli impianti sportivi abbiamo programmato un’attenta agenda di investimenti e interventi che adesso vedremo finalmente realizzata. Questo per favorire la pratica dello sport come strumento per il benessere dei tempiesi e per la sistemazione di impianti che favoriscano la pratica di alcune discipline, oggi non sufficientemente supportate dalle infrastrutture disponibili”, ha dichiarato Addis.

(Visited 230 times, 245 visits today)