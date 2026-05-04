“Batteristi in piazza”, festa a colpi di cassa e rullante a la Maddalena

A La Maddalena l’evento “Batteristi in piazza 2026”

Sono arrivati da tuto il nord della Sardegna i batteristi che si sono ritrovati in piazza Comando a La Maddalena. C’erano più batteristi che batterie ed è stato necessario fare diversi turni per accontentare tutti. A organizzare l’evento “Batteristi in piazza” il ramo maddalenino dell’olbiese Centro Musica Academy by Sonora APS e il ramo sassarese di Bateras Beat.

Il risultato è stato una grande partecipazione di pubblico e musicisti di ogni età ad alternarsi alle pelli. In piazza Comando c’erano bambini alle prime armi e strumentisti navigati, tutti insieme. Tutti all’unisono, tutti felici.

“Coi nostri amici di Centro Musica Academy by Sonora APS abbiamo fatto vibrare il terreno – confermano da Bateras Beat Sassari coi ringraziamenti del giorno dopo-. Grazie al sindaco e a chi ha lavorato negli uffici del comune per permettere questo. Grazie a Delcomar per il supporto marittimo e alla Capitaneria. Grazie a Bia Fabiola Spignese e a tutti i componenti della meravigliosa @shakeandmove. Tutti i batteristi che hanno suonato per voi Tutti i ragazzi che da ogni parte del nord Sardegna hanno viaggiato per arrivare fino a lassù”.

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