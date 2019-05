Il coordinatore Vitiello critica l’amministrazione Montella.

“Dopo oltre quattro anni di amministrazione non sono più ammesse giustificazioni. Siamo giunti alla resa dei conti e i cittadini hanno visto i risultati”. Un giudizio caustico quello del coordinatore locale della Lega Francesco Vitiello sull’operato del sindaco Luca Montella.

“Purtroppo è evidente che l’amministrazione è in serio affanno considerato che l’unica cosa che gli rimane da pubblicizzare è un po’ di prato inglese e qualche fiorellino – prosegue -. Purtroppo i problemi di questa città si percepiscono sin dallo sbarco”.

Vitiello punta l’indice sulla biglietteria: “Un pessimo biglietto da visita”. “Una struttura vecchia e fatiscente, che sarebbe dovuta essere una priorità, anche perché il restauro l’avrebbe pagato la Delcomar”, afferma.

Parlando poi di piazza Umberto I, secondo il coordinatore della Lega, il risultato non cambia: “Lastre rotte e palme morte che fanno da cornice ad un orribile e fuori contesto maxi schermo nero. che ogni tanto fa scorrere qualche immagine stile tabellone di stazione ferroviaria”.

“Questa amministrazione ha avuto tantissimi soldi a disposizione rispetto alla precedente, che ha fortemente criticato senza risparmiarsi – conclude -. Segno evidente che se non si hanno idee, una visione ed una buona programmazione i soldi non riescono a fare la differenza. In quattro anni il Paese non ha avuto alcun miglioramento ed ha bisogno di ben altro che chiacchiere e distintivi”.

