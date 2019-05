Appuntamento dal 4 all’11 giugno.

Mentre ancora risuona l’eco per il grande successo sportivo e organizzativo dell’edizione 2018, a Olbia già fervono i preparativi per l’edizione 2019 del BISFed Boccia Regional Open, che si terrà tra il 4 e l’11 giugno prossimi. Lo sport paralimpico, dunque, torna protagonista in Italia con un grande evento internazionale organizzato da ItalyBoccia per conto della Federazione Italiana Bocce nell’esclusiva location del Geovillage.

Quantità e, soprattutto, qualità in crescita esponenziale per l’edizione 2019: a darsi battaglia sui campi di gioco allestiti di tutto punto nell’impianto gallurese saranno circa 100 atleti provenienti da 16 nazioni diverse (tra queste Azerbaigian, Croazia, Germania, Finlandia, Svezia, Norvegia e Olanda). Per un evento che, assieme al Siviglia European Regional Championship, sarà propedeutico all’appuntamento olimpico di Tokyo 2020, saranno presenti alcuni tra i migliori interpreti mondiali della disciplina, come l’olandese Daniel Perez, il russo Mikhail Gutnik e il portoghese Antònio Marques (rispettivamente numero 2, 6 e 11 nel ranking mondiale della BC1).

Non solo: al PalAltoGusto promettono spettacolo gli atleti della BC2, a cominciare dal team lusitano capitanato da Abìlio Valente (numero 5 al mondo) e Cristina Goncalves (11esima nel ranking), che dovranno cercare di arginare la classe del russo Dmitry Kozmin (decimo nella graduatoria BisFed). Nella BC3 sono attesissime le prove di Josè Macedo, Aleksander Legostaev e Christoffer Haghdal, mentre nella BC4 proverà a migliorare il secondo posto ottenuto nella scorsa edizione l’ucraino Artem Kolinko, che però dovrà guardarsi dalla forza della testa di serie numero 9 Sergey Safin.

Le speranze di gloria del movimento italiano passano invece per le abilità dei portacolori azzurri: tra questi Diego Gilli e Mauro Perrone (BC1), Ciro Montanino e Claudia Targa (BC2), Carlotta Visconti e l’atleta di punta Fib Mirco Garavaglia (BC3), quantomai deciso a ripetere la strabiliante prova del 2018.

Il BisFed 2019 Boccia Regional Open fa perno, come detto, sull’organizzazione di ItalyBoccia, che ha ricevuto il timone del comando dalla Federazione Italiana Bocce presieduta da Marco Giunio De Sanctis. “L’Olbia Regional Open rappresenta ormai una delle più importanti manifestazioni internazionali nel mondo della boccia paralimpica – afferma – si tratta di un evento non solo prestigioso ma dall’alto portato valoriale, considerato il carattere inclusivo e sociale di questa disciplina, fortemente voluta e sostenuta da questo Consiglio Federale e che, più di ogni altra, incarna il vero spirito paralimpico. E non è un caso che proprio la Boccia sia una delle discipline protagoniste ai prossimi Giochi di Tokyo. E il nostro auspicio è che l’Italia sia presente e competitiva nella kermesse del Sol Levante”.

Non mancano le parole d’elogio per chi si appresta, per il secondo anno consecutivo, a mettere in atto un importante sforzo organizzativo per portare in Italia un evento unico: “E’ un piacere per me riassegnare l’organizzazione all’amico Dario Della Gatta – prosegue il numero uno della Fib – cui desidero rivolgere un caloroso e sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità mostrati nell’edizione 2018”. Il BisFed 2019 Boccia Regional Open non sarebbe possibile senza l’adeguato supporto da parte delle istituzioni locali: “Va reso il giusto tributo alla sia alla Regione Sardegna che al Comune di Olbia, parte in causa fondamentale nell’evento, che sono certo vedranno il loro sforzo ripagato da un indotto turistico tutt’altro che trascurabile. E non dimentico il Geovillage, struttura ricettiva di prim’ordine e totalmente accessibile che rappresenta una assoluta eccellenza nel settore”.

“Siamo molto felici di aver ricevuto, anche quest’anno, la fiducia da parte della BISFed – sottolinea invece il presidente di ItalyBoccia Dario Della Gatta – evidentemente l’esperienza dello scorso anno è stata valutata in maniera positiva, e questo non può che inorgoglirci. Per l’edizione 2019 abbiamo voluto fare le cose ancora più in grande aumentando sia il numero che la qualità degli iscritti. Il BisFed 2019 Regional Open di Olbia si farà ricordare per lungo tempo. Desidero ringraziare il presidente De Sanctis, che ha voluto affidarci ancora l’organizzazione di un evento che vorremmo diventasse appuntamento fisso sul calendario internazionale”.

