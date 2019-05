L’elezione di Lai a presidente dell’associazione giovanile.

Con lo slogan #HereWeGo si è svolto il VII Congresso dell’associazione Giovanile guidata dal consigliere Fabio Lai. Unico punto all’ordine del giorno: votazione delle cariche dirigenziali.

Il congresso (come da regolamento aperto solo agli iscritti) ha deliberato all’unanimità e con voto palese per alzata di mano, la riconferma di Fabio Lai come presidente dell’associazione giovanile. Riconfermata anche Laura Salmeri come segretaria del gruppo mentre varia soltanto la figura del tesoriere con la nuova nomina di Paolo Traverso.

“Per me è soprattutto una conferma personale piuttosto che politica – afferma il presidente Fabio Lai – tutti sono candidabili alla carica di Presidente per questo motivo ricevere la stima dei ragazzi all’unanimità mi ha emozionato”.

“È sempre comodo restare all’ombra del potere politico di turno; molto più difficile è rimanere a bordo quando c’è la tempesta e vedere il direttivo fermo ai posti di manovra mi ha dato l’ennesima conferma dei valori e dell’amicizia che ci unisce”.

(Visited 146 times, 151 visits today)