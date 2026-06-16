Bimbi della Casa Sollievo in vacanza solidale a La Maddalena

La vacanza solidale dei pazienti della Casa Sollievo della Sofferenza a La Maddalena.

L’arcipelago di La Maddalena ha fatto da cornice alla nona edizione della “Settimana della salute“, l’iniziativa solidale giunta ormai alle battute conclusive che ha offerto un periodo di svago a dieci giovani pazienti del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Il gruppo, composto dai ragazzi, dai loro genitori e da alcuni operatori sanitari, era giunto in Sardegna il 10 giugno scorso. L’accoglienza e il soggiorno presso l’Istituto San Vincenzo sono stati curati dal Gruppo di Preghiera San Pio da Pietrelcina, sotto la guida di Paolo Provenzano. L’obiettivo del progetto è da sempre quello di concedere ai partecipanti una pausa dalle difficoltà della terapia, sfruttando i benefici della natura locale.

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Il programma ha incluso diverse attività ricreative e didattiche, come le gite in barca verso le isole minori, organizzate grazie alla Guardia Costiera e ai natanti messi a disposizione da privati. I giovani hanno inoltre visitato i musei garibaldini di Caprera e il Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale a Stagnali. L’intera manifestazione è stata resa possibile dal lavoro dei volontari e dalle donazioni dei cittadini maddalenini.

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