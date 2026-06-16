Brevetto Open Water Diver gratis ad Arzachena, iscrizioni aperte

Le iscrizioni per ottenere il brevetto Open Water Diver ad Arzachena.

Un investimento sulla formazione legata all’economia del mare entra nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Arzachena, che avvia una nuova proposta didattica dedicata ai corsi subacquei realizzata in collaborazione con il team Orso Diving. L’intervento formativo è rivolto a dieci giovani residenti nel territorio comunale, con un’età compresa tra i 16 e i 21 anni, con l’intento di offrire competenze pratiche utili a rafforzare il proprio profilo professionale nei settori del turismo balneare, della nautica da diporto e dei servizi legati al mare.

L’iniziativa, promossa dalla delegata alle Politiche del Lavoro Daniela Desogus, si inserisce in una strategia che punta a valorizzare le risorse naturali del territorio attraverso percorsi formativi specifici. La partecipazione è gratuita, anche se al momento dell’iscrizione è prevista una cauzione che verrà trattenuta nel caso in cui il percorso non venga completato.

Il programma didattico prevede due diversi livelli di formazione con attività pratiche che si svolgeranno nella baia di Punta Battistoni. Il primo percorso è il Basic Diver, un’introduzione alla disciplina subacquea della durata di circa tre ore e con immersioni fino a un massimo di dodici metri. Il secondo è il corso completo Open Water Diver, articolato in quattro sessioni di circa tre ore ciascuna e con immersioni che possono raggiungere i diciotto metri di profondità. Al termine del percorso viene rilasciato un brevetto riconosciuto a livello internazionale.

Nel presentare l’iniziativa, la delegata alle Politiche del Lavoro Daniela Desogus ha evidenziato il valore strategico della formazione legata al patrimonio naturale locale, sottolineando come il progetto rappresenti un’opportunità concreta per ampliare le prospettive occupazionali dei giovani del territorio. Ha inoltre precisato che questi corsi non si limitano a un’esperienza formativa, ma costituiscono una reale occasione per i cittadini di Arzachena di arricchire il proprio curriculum senza costi, grazie all’utilizzo di fondi comunali. Acquisire un brevetto subacqueo internazionale viene indicato come un elemento di valore per chi intende lavorare nei settori della nautica, dei centri diving o dei servizi turistici locali.

Tutte le attività includono attrezzatura, uscite in gommone e materiale didattico in formato digitale. Le informazioni relative alle date di avvio e alle modalità di partecipazione sono consultabili nel bando ufficiale pubblicato sul sito www.comune.arzachena.ss.it Le domande potranno essere presentate fino alle ore 13 del 30 giugno.

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