Calcio giovanile a La Maddalena, “Isola europea dello sport Cup”

A La Maddalena torna il torneo di calcio giovanile internazionale

Per il terzo anno La Maddalena si conferma protagonista del calcio giovanile internazionale grazie al suo torneo. “Le precedenti due edizioni, di grandissimo successo organizzate dall’amministrazione Lai sempre sotto il periodo di Pasqua, cambiano nome, ma non la forma. Il precedente Talent Trophy oggi lascia il posto a: “Isola europea dello sport Cup“. Nome scelto per celebrare il prestigiosissimo titolo internazionale conquistato dalla Città di La Maddalena nel 2025”.

“Durante l’ultima edizione del torneo, categoria “giovanissimi”, furono i ragazzi del Valencia a sollevare la coppa, l’anno prima lo fecero le giovani promesse del Benfica vincitori di una bellissima finale contro la Roma“.

“Quest’anno toccherà a squadre come il Galatasaray, Roma, Torino, Cagliari, ma anche a ragazzi che militano in scuole calcio di club di serie D come Ilvamaddalena e Budoni affrontarsi in questa bellissima manifestazione che ha già registrato prenotazioni per oltre mille presenze fra giocatori, dirigenti e parenti che hanno approfittato dell’evento sportivo per passare un weekend di Pasqua e Pasquetta all’isola”.

“Il torneo risulta fra le gare ufficiali autorizzate dalla Figc e rientra negli oltre 39 eventi sportivi previsti nel ricchissimo calendario eventi che si terranno a La Maddalena nel 2025 durante tutto l’anno”.

