Abbandono dei rifiuti, due giornate per pulire i fondali a La Maddalena

Vasta operazione di pulizia dei fondali dai rifiuti a La Maddalena.

Allarme nelle isole di Caprera e La Maddalena per il problema dei rifiuti abbandonati dai turisti. Lo ha denunciato il gruppo di volontari “Un arcipelago senza plastica”, attivo dal 2018 per la pulizia dei fondali e delle isole dell’Arcipelago di La Maddalena.

Per affrontare l’emergenza, i volontari hanno organizzato due giornate dedicate alla pulizia dei fondali. La prima si terrà il 21 settembre a La Maddalena e Caprera, mentre la seconda è prevista per il 12 ottobre in tutte le isole dell’arcipelago.

A supportare l’iniziativa saranno diverse imbarcazioni private, 18 gommoni, la Guardia Costiera, il traghetto della Gpd, due motonavi della Delfino Tours, l’imbarcazione Le Meraviglie dell’Arcipelago e un numero crescente di volontari. L’operazione è patrocinata dal Comune, dall’Ente Parco e vede la partecipazione della ASL Gallura.

