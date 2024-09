Il costante abbandono di rifiuti tra Olbia Mare e aeroporto.

Un lettore segnala l’ennesimo abbandono di rifiuti a Olbia, in via Barbieri, nei pressi dell’aeroporto. Una situazione di emergenza che è durata tutta la stagione, con continue segnalazioni di cumuli di rifiuti eterogenei abbandonati da persone senza scrupoli e impunite.

Gli sforzi dell’amministrazione sono finora rimasti vani, gli abbandoni continuano a proliferare, per lo più sempre nelle solite zone in cui, lontano da abitazioni, con le attività chiuse per la notte e l’assenza di controlli notturni mirati e telecamere, gli scansafatiche riluttanti alla raccolta differenziata danno sfogo alla propria personalità e si liberano la casa dell’immondizia da loro stessi prodotta e accumulata, probabilmente fino alla prossima “missione” notturna.

Non c’è tregua dunque. Nonostante la piena stagione sia agli sgoccioli e le presenze siano normalmente in calo, c’è sempre chi, tra abitanti del posto e turisti, trova modo di inzozzare la città e il suo territorio. Un segnale di degrado che sta risultando difficilissimo da “bonificare”, che sporca il territorio e anche l’immagine di Olbia e degli olbiesi nel mondo.

