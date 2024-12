La street art sulle cabine elettriche di San Teodoro.

Il Comune di San Teodoro, E-Distribuzione e l’Associazione FramMenti hanno inaugurato alla presenza di numerosi cittadini le tre opere di Street Art che danno nuova vita alle cabine elettriche, trasformandole in autentici capolavori artistici e colorando d’energia il paese.

Le opere sono state realizzate dagli artisti Mara Damiani con l’Associazione Schizzo (in via dei Gerani) artista che fonde design e natura per creare visioni uniche e poetiche, con “La Natura e i suoi elementi)” che racconta l’identità visiva di San Teodoro e della Gallura, Mauro Patta (nel parco Li Menduli), maestro nella rappresentazione di elementi naturali con uno stile vibrante e dinamico, con “Terra Ispiratrice” che esplora il legame tra Natura ed Essere umano e infine dal Collettivo Sconosciuto con la direzione di Maria Aramu, (nel parco Lu Licciu) con l’opera “Dal grano” che descrive le fasi della produzione del pane, evidenziando il legame tra Natura e Umanità con il grano simbolo di rinascita e abbondanza.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di San Teodoro e FramMenti, l’associazione culturale che sviluppa progetti in ambito artistico per valorizzare il territorio sardo, è nato InLuce, un progetto di arte urbana condivisa che non è solo un’iniziativa artistica, ma un’esperienza che unisce comunità e visitatori. La realizzazione è stata possibile grazie al contributo di Cabine d’Autore di E-Distribuzione, la Società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, il cui fine è trasformare le cabine elettriche in opere di street art. Noti writers e artisti di strada portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche, trasformandole in elementi di pregio artistico capaci di integrarsi sempre di più nel territorio urbano ed extraurbano. Le centinaia di opere presenti in tutta Italia rappresentano ormai un museo a cielo aperto, tuttora in corso d’opera, per colorare di nuova energia la rete elettrica che diventa così anche una rete artistica. Per saperne di più sul progetto: https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html

FramMenti è composta da Luca Mura (Direzione artistica), Alexandra Goddi (grafica e comunicazione), Andrea Mignogna (fotografia e reportage).Il progetto ha una visione triennale, garantendo così una continuità artistica e sociale, creando un percorso culturale artistico.

Il Sindaco Rita Deretta e l’Assessore Luciana Cossu del Comune di San Teodoro dichiarano: “Siamo estremamente orgogliose di supportare il progetto InLuce, un’iniziativa che rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il nostro territorio attraverso l’arte e la cultura. Questo itinerario artistico permanente non solo promuove il lavoro di talentuosi artisti locali e internazionali, ma crea un ponte tra tradizione e innovazione, stimolando il dialogo culturale e favorendo l’integrazione tra le diverse forme d’espressione. Siamo convinte che il progetto avrà un impatto profondo sulla nostra comunità, rafforzando il tessuto sociale e creando nuove connessioni significative. L’arte, infatti, ha il potere unico di unire persone di tutte le età e provenienze, contribuendo a rendere il nostro territorio un luogo di incontro e ispirazione durante tutto l’anno. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dalla collaborazione istituzionale al sostegno di partner come E-Distribuzione.”

Salvatore Bernardi, Responsabile dell’UT di Nuoro dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione, afferma: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di queste suggestive opere. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, in continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, che con questo progetto sono reinventate anche come spazi artistici integrati con l’ambiente. Inoltre, è stata l’occasione per rinnovare ancora una volta la preziosa collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Teodoro”.

