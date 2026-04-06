Ciclismo, grande partecipazione a La Maddalena nel ricordo di Antonio Piras

Sport e commozione a La Maddalena al Trofeo Antonio Piras.

Il 4 aprile scorso a La Maddalena si è svolta la prima edizione del torneo di ciclismo G.P. Arcipelago La Maddalena Trofeo Antonico Piras. L’evento, organizzato dalla Asd Club Ciclistico Acido Lattico promotore il vice Presidente del Club Davide Achena insiema la Famiglia Piras, famiglia molto conosciuta in Gallura ed in Sardegna per il loro passato ed il loro presente nell’ ambiente del ciclismo, ha dedicato questa gara ad Antonio Piras.

Il ricordo.

Piras dal lontano 1965 fu uno dei fondatori della società Ciclistica Moneta della quale porto i colori prima come atleta poi come dirigente avviando al ciclismo molti giovani inclusi figli e nipoti che una volta smessi i panni di atleta continuano ancora oggi a essere presenti nell’ambiente del ciclismo sardo come dirigenti e allenatori.

Questa data il giorno prima della Santa Pasqua voluta non solo per ricordare la sua figura ma anche per trascorrere questa vigilia di sport e amicizia con ben 24 società ciclistiche iscritte per un totale di circa 70 partecipanti. Dalle ore 14:30 i ciclisti si sono cimentati in un percorso tortuoso e selettivo per un totale di 50 km di distanza e che nello sviluppo della corsa km dopo km vedeva in testa un gruppo di 6 atleti che si sono giocati la vittoria finale.

Ad avere la meglio è stato Simone Pulina ( Ciclobottega) vincendo lo sprint all’ultimo metro su Paolo Morbiato (C.C. Acido Lattico) al terzo posto Folegani Mattia. Il vice Presidente Davide Achenza ha ringraziato tutta la Famiglia Piras , l’amministrazione comunale per il sostegno , il sindaco Fabio Lai , la vicesindaco Federica Porcu. Inoltre tutto lo staff del sindaco, Luca Falchi e gli uffici comunali. ”Ringraziamo il corpo di Polizia Locale per il grandissimo lavoro svolto , le associazioni di volontari che hanno collaborato all’evento, ringraziamo tutti gli sponsor rinnovando l’appuntamento al prossimo anno”.