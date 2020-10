La lettera inviata al ministro per la Salute Speranza.

Dopo aver scritto all’assessore alla Sanità Mario Nieddu e al direttore dell’Asl Paolo Tauro, il Comitato per la difesa dei diritti dei cittadini di La Maddalena ha mandato una lettera anche al ministro per la Salute Roberto Speranza per chiedere un intervento sull’ospedale.

“Ormai non c’è più tempo da perdere, l’isola non può più permettersi di vivere nella paura di dover dipendere dall’elisoccorso o di dover andare ad Olbia per una semplice Tac – dice il portavoce del Comitato Antonio Garau -. Ormai penso che abbiamo toccato il fondo”. Nella missiva si chiede direttamente un parere al ministro sulla situazione sanitaria dell’isola.

“Come al solito abbiamo usato l’educazione e la trattativa. Nessuna offesa e nessuna critica, ma abbiamo posto solo delle domande a cui non si riesce ad avere risposte da troppi anni – prosegue Garau -. Detto ciò, noi non molliamo, e continueremo a stare con il fiato sul collo a tutti quelli che potrebbero cambiare la rotta di quest’isola”.

