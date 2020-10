Calcio, Eccellenza, primo punto stagionale per il Porto Rotondo

Pareggio a reti inviolate contro la San Marco di Assemini.

Primo punto stagionale contro la San Marco ad Assemini col risultato di 0 a 0, per il Porto Rotondo, che raggiunge il Taloro Gavoi e il Li Punti – che ha una partita in meno – al quartultimo posto in classifica al termine di una partita che non ha visto nette occasioni da gol nè da una parte nè dall’altra, ma ricca di spunti interessanti. Molta lotta a centrocampo, buon Porto Rotondo nel primo tempo, squadra un po’ in sofferenza nel secondo tempo, dove ha retto grazie all’impegno di centrocampo e attacco a supporto della difesa. Ma nella ripresa gli olbiesi avrebbero potuto anche trovare il gol con Bulla su assist del nuovo arrivo Capuano, che poi si è ripetuto con un bel traversone che non ha trovato nessuno dei compagni pronto a ribadire in rete.



“Punto sudato e meritato – afferma mister Marini. Una buona partita, nel primo tempo forse meglio noi, abbiamo fatto bene, e siamo arrivati più spesso vicino alla porta avversaria. Nel secondo meglio la San Marco, che è una squadra attrezzata, pericolosa, con qualità in mezzo al campo e forza fisica in avanti. Abbiamo sofferto di più che in tutte le altre partite che abbiamo giocato senza portare a casa un punto. Ci hanno messo molto in difficoltà anche con le palle inattive. La nostra difesa, aiutata anche da centrocampisti e attaccanti, ha sofferto, ma nel modo giusto, da squadra. La difesa ha retto, il centrocampo ha lottato, pure gli attaccanti hanno lottato per dare una mano al reparto difensivo, quindi un punto conquistato da squadra. E alla fine siamo riusciti a chiudere gli spazi cercando di ripartire. In qualche ripartenza potevamo fare di meglio nell’ultimo passaggio, ma abbiamo dimostrato di essere vivi fino all’ultimo”.



Un punto utilissimo. “Un buon punto – analizza l’allenatore del Porto Rotondo -, serve alla classifica e a noi stessi, che dopo tante partite giocate in maniera positiva senza raccogliere niente, avevamo proprio bisogno di essere premiati per gli sforzi che facciamo. La partita è stata abbastanza equilibrata e il risultato è lo specchio di ciò che si è visto in campo, il pareggio è il risultato giusto, non ci sono state grandissime occasioni da nessuna delle due parti. Mi è piaciuto lo spirito di soffrire anche per portare a casa un punto più che meritato. Molti nostri giocatori non hanno grande esperienza nella categoria, ma stanno prendendo rapidamente il passo e stanno dimostrando di poterci stare, e quindi il punto in classifica serve anche per l’autostima. Domenica arriva l’Uri, che è una squadra attrezzata, ma cercheremo anche con loro di fare del nostro meglio, sapendo che per la salvezza ci siamo anche noi. Qualcuno all’inizio era scettico. Ci siamo e lotteremo. Stiamo raddoppiano gli sforzi, i giovani stanno prendendo più responsabilità e stanno diventando a giocatori di eccellenza, e i grandi si sono messi a disposizione con grandissima disponibilità e sacrificio in una situazione di difficoltà iniziale superiore rispetto agli altri anni. C’è un buon mix di gioventù ed esperienza, ma soprattutto una grande disponibilità da parte di tutti. Abbiamo dimostrato che possiamo raccogliere punti ovunque, sia con le grandi che con le squadre meno attrezzate”.

San Marco 0 – Porto Rotondo 0

San Marco: Monni, Cirina, Manca N., Balistreri, Porcu, Mancusi, Uccheddu, Lai, Camba, Fanni, Siddu. In Panchina: G. Accinelli, Saias, Sanna, Medda, Cao, Manca, Stocchino, Abis, Scalas. Sostituzioni: 18’2t Cao per Siddu, 23’2t Sanna per Cirina, 31’2t Saias per Fanni, 34’2t Medda per Lai, 42’2t Scalas per Manca. Ammoniti: Manca N. Allenatore: Antinori.

Porto Rotondo: Melis, Orecchioni, Muroni, Saggia, Muzzu, Rassu, Scanu, Piemonte, Murgia, Pala, Bulla. In panchina: Deiana, Deiana, Bassu, Scampuddu, Capuano, Fresu, Brundu, D’Auria, Trotta. Sostituzioni: 18’2t Capuano per Piemonte, 33’2t Fresu per Scanu, 48’2t D’Auria per Bulla. Ammoniti: Muzzu, Orecchioni, Muroni, Pala. Allenatore: Marini.





