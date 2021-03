Il calendario delle vaccinazioni a Olbia.

Dopo l’inaugurazione del nuovo l’hub allestito presso il salone ex Audi di Olbia, statale 125 Orientale Sarda al via le vaccinazioni per il personale delle scuole della città. Il calendario della somministrazione delle dosi sarà il seguente:

Venerdì 26 marzo.

Dalle ore 9 alle 12: il personale del I e del IV circolo, della scuola secondaria di primo grado n. 1 Ettore Pais , della scuola secondaria di primo grado n. 2 Armando Diaz , dell’istituto comprensivo di via Frosinone e della scuola secondaria di secondo grado Lorenzo Mossa .

, della scuola secondaria di primo grado n. 2 , dell’istituto comprensivo di e della scuola secondaria di secondo grado . Dalle ore 12 alle 13 e 30: il personale del I e del III circolo , dell’istituto comprensivo di Loiri , della scuola secondaria di primo grado Armando Diaz .

, dell’istituto comprensivo di , della scuola secondaria di primo grado . Alle 13 e 30: il personale del III e IV circolo.

Sabato 27 marzo.

Dalle 9 alle 10 e 30: il personale della scuola secondaria di secondo grado Antonio Gramsci e dell’istituto tecnico Dionigi Panedda .

e dell’istituto tecnico . Dalle ore 10 e 30 alle 11 e 30: il personale del IV circolo e della scuola secondaria di secondo grado Fabrizio De Andrè.

e della scuola secondaria di secondo grado Dalle ore 11 e 30 alle 12 e 30: il personale della scuola secondaria di primo grado Ettore Pais .

. Dalle ore 12 e 30: il personale dell’istituto comprensivo di via Frosinone.

