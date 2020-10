Coronavirus a La Maddalena 5 guariti, ma ci sono altri 3 casi positivi

L’aggiornamento del sindaco Montella.

Mentre 5 persone sono guarite dal coronavirus e altre due sono al primo tampone negativo a La Maddalena si registrano altri tre positivi riconducibili tutti ad uno stesso nucleo. Ad aggiornare sulla situazione nell’isola è il sindaco Luca Montella confermando che anche una classe della scuola elementare, che qualche giorno fa era stata messa in isolamento sarà sottoposta a tampone

“Il quadro generale e la impennata di contagi a livello nazionale ci suggerisce, anzi ci impone direi, di stare tutti estremamente attenti al rispetto delle norme ed a non farci sfuggire nemmeno il minimo errore – commenta il sindaco – . Come potrete notare basta estremamente poco perché si contagino famiglie intere. Evitiamo però di farci prendere dal panico e lavoriamo bene tutti assieme come già abbiamo fatto in passato”.

