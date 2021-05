La campagna vaccinale di La Maddalena.

Da domani parte la campagna vaccinale di massa. Le vaccinazioni cominceranno alle 9 distribuite in due hub, quello della Marina Militare, presso le scuole sottufficiali e quello della struttura dell’ex arsenale.

La vecchia officina degli operai, individuata da Ats ed esercito come secondo hub, è stata ripristinata dall’amministrazione in sole 48 ore.

Il calendario della vaccinazione è stato pubblicato nella pagina social del sindaco Fabio Lai, suddivido in base all’età. L’obiettivo è quello di vaccinare tutta la popolazione del Comune.

“Dopo tre giorni di intenso lavoro da parte di tutti, abbiamo creato un calendario per aiutare il più possibile i medici ad effettuare un lavoro ordinato ed efficace – ha detto il primo cittadino -. Per questo motivo vi chiedo la massima puntualità evitando di presentarvi troppo in anticipo”. L’hub delle scuole sottufficiali potrà vaccinare 50 persone all’ora mentre quello dell’ex arsenale 200 all’ora.











