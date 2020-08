La vicenda sul traghetto per Palau.

Era salita agli onori delle cronache come la pasionaria di Alitalia quando, con la sua divisa da hostess, si mostrò con un cappio al collo come segno di protesta contro i licenziamenti paventati dalla compagnia aerea. Ha successivamente partecipato al reality Grande Fratello 9, dopo di che il grande pubblico ne ha perso le tracce.

Questo fino alla notte di Ferragosto quando ha bloccato il traghetto della Delcomar, dell’una e mezza del mattino, che l’avrebbe dovuta riportare da La Maddalena a Palau. Daniela Martani, infatti, si è rifiutata di indossare la mascherina, come richiestole ripetutamente dal personale della compagnia di navigazione, nel corso del disbrigo delle operazioni di imbarco.

“Quindi io devo indossare la mascherina mentre sono in macchina per darvi il biglietto? Voglio vedere il regolamento! – ha gridato l’ex hostess al personale mentre documentava il tutto girando un video poi postato su Instagram – Fatemi vedere il regolamento che dice che devo indossare la mascherina mentre le do biglietto e sto in macchina da sola. Questa è una follia”.

A niente sono valse le spiegazioni del personale della Delcomar e le minacce di chiamare le forze dell’ordine. Così come non hanno sortito alcun effetto gli appelli degli altri passeggeri all’utilizzo del buonsenso. “Loro hanno chiamato i carabinieri e mi hanno minacciata di denunciarmi per interruzione di pubblico servizio – ha spiegato la Martani sempre su Instagram -, io sporgerò denuncia per aver violato il mio diritto costituzionale alla libera circolazione”.

