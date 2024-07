Al via la disinfestazione delle blatte a La Maddalena

La disinfestazione delle blatte a La Maddalena.

L’amministrazione comunale di La Maddalena ha deciso di affrontare con decisione la proliferazione di zanzare, pulci e blatte, particolarmente diffusa in questo periodo caldo-umido. Per combattere l’invasione di questi fastidiosi insetti, verrà effettuata una disinfestazione con l’ausilio di termonebbiogeno all’interno delle condutture fognarie e con atomizzatore in varie vie e piazze del comune.

Le operazioni di disinfestazione avranno inizio domani, lunedì 29 luglio, e proseguiranno martedì. Gli interventi si svolgeranno in notturna, dalle ore 22 fino alle ore 6. I disinfestatori saranno attivi in diverse zone della città, tra cui il centro del paese, Spiniccio, Gotteland, Padule, Due Strade, Murticciola e Moneta.

L’amministrazione comunale ha emanato alcune raccomandazioni per i residenti delle aree interessate dai trattamenti. È fondamentale che queste zone siano sgombre da persone durante le operazioni. In caso di condizioni meteorologiche avverse, le operazioni di disinfestazione verranno rinviate a data da destinarsi.

