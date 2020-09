I candidati alle elezioni comunali di La Maddalena.

Una sfida a quattro a La Maddalena, ma con qualche aggiustamento dell’ultimo minuto sui nomi in lista e con tanto di Commissione elettorale riunita fino a tardi per decidere sulla validità delle presentazioni. I candidati sindaco che si sfidano alle elezioni sono Rosanna Giudice con la lista Maddalena Domani, Annalisa Gulino con Progetto Isole, Fabio Lai con La Maddalena ripartiamo verso il futuro e Giovanni Manconi con la lista Non solo tunnel.

Ma da parte di almeno due liste ci sono stati problemi nella presentazione, soprattutto nel calcolo delle quote rose, al punto che la Commissione elettorale ha dovuto riunirsi per cercare una quadra. Quanto agli aspiranti sindaci sono state confermate le previsioni delle scorse settimane. Giudice è un volto noto della politica locale, più volte candidata, alle ultime regionali era nella fila dei Riformatori. Gulino è l’assessore uscente all’Urbanistica dell’amministrazione Montella, che è riuscita ad approvare il Piano dei litorali.

Lai è stato vicesindaco nell’amministrazione Montella, poi passato all’opposizione, da sempre impegnato per il territorio e per i giovani. Manconi è l’ingegnere di Sassari che porta avanti la battaglia per il tunnel. Adesso inizia la sfida elettorale per il voto del prossimo 25 e 26 ottobre.

(Visited 124 times, 124 visits today)