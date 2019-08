La serata rock organizzata dalle band isolane.

Gli eventi mondani a La Maddalena, per il mese di agosto, offrono a vacanzieri e residenti delle splendide serate estive all’insegna della buona musica, cavalcando l’onda della potenza rock, romantico, duro, melodico. Infatti, dopo il concerto tributo dei “Pink Floyd” del gruppo sardo “The Floyd Experience” e il concerto “Rock Tales”, il 23 agosto ci sarà in piazza Umberto I l’evento “Rock Island Night”.

L’evento è un concerto rock nel quale si esibiranno tre band locali che presenteranno alcuni pezzi classici, dagli anni sessanta e settanta, fino ai giorni nostri. Alle 21:30, avranno l’onore di aprire la serata il gruppo dei giovanissimi “Moon Tape“, seguiti poi da “Le isole Intermedie” e i “Red Wine & Blues”.

“I Moon Tape” sono un gruppo esordiente, formato dalla voce femminile di Giulia Lund, dalle chitarre di Marco Fodde e Matteo Meloni, dal basso di Gianluca Verzino ed infine dalla batteria di Michele Mureddue. “Le Isole Intermedie” invece, è uno dei gruppi più longevi dell’isola, formatosi nel 1997. Il loro classic rock è una presenza fissa delle estati maddalenine e di numerosi eventi importanti. Presentano una raccolta di brani che hanno fatto la storia del rock di ogni decennio, dagli anni settanta fino ad oggi. Il loro live è sempre molto dettagliato e ben curato. Il gruppo è formato da Sergio Pinna, alla voce e alla chitarra acustica, Giorgio Tedde alla chitarra, Angelo Codina al basso, Davide Del Giudice alle tastiere e Alessio Demuru alla batteria.

Infine, i “Red Wine & Blues” sono un gruppo rock-blues nato nel 2007 sul Lago di Como e rivoluzionato nel 2015 con un progetto elettro-acustico.

La formazione attuale, dal 2017, è composta da Ferro Savio, cantante e chitarrista, dal batterista Santo Acciaro, il bassista Umberto Pantera Acciaro e Andrea Deriu al piano e hammond.

Tre gruppi molto diversi tra di loro per genere e stile, ma uniti dalla passione per la musica e per una serata carica di energie, all’insegna del rock e delle sue molteplici sfumature.

