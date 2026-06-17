La Maddalena, insediata la nuova Giunta Lai: tutti i nomi e le deleghe

La nuova squadra del sindaco Fabio Lai.

Si apre ufficialmente un nuovo capitolo amministrativo per La Maddalena. Sono state presentate alla cittadinanza le nuove deleghe che andranno a definire l’azione della nuova amministrazione Lai nei mesi a venire. Una squadra che unisce esperienza e capillarità nei settori chiave, pensata per rispondere in modo concreto alle sfide di sviluppo, sostenibilità e cura della comunità che l’isola si trova ad affrontare.

Gli assessori.

La guida strategica del coordinamento e della programmazione più complessa passa per la figura di Federica Porcu, che assume il ruolo cruciale di vicesindaca con deleghe strategiche come i Lavori pubblici e l’ambiente, alle quali si affianca una crescente attenzione al sociale e al territorio espressa dalle politiche per gli animali d’affezione. Sul fronte operativo dei servizi essenziali, la Giunta scommette sull’esperienza di Adriano Greco, a cui sono stati affidati i Servizi sociali, i servizi cimiteriali e la toponomastica, delineando un impegno che guarda dritto alla quotidianità dei cittadini e alle fasce più fragili della popolazione.

Il Bilancio, la programmazione economica e l’istruzione, insieme all’edilizia scolastica e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, vengono affidati alle mani di Stefania Terrazzoni, un assessorato nodale che dovrà far quadrare i conti legandoli strettamente alla crescita culturale delle nuove generazioni. Per quanto riguarda la vivacità del tessuto locale e le infrastrutture, Luca Falchi si occuperà della gestione di eventi e spettacoli, manutenzioni e urbanistica, mentre Valerio Pisano assume l’assessorato alla Portualità, al waterfront e ai servizi alla nautica da diporto, un ambito vitale per l’economia marittima e l’attrattività turistica dell’arcipelago.

I delegati.

I ruoli istituzionali di consiglio vedono Giovanna Scotto nel prestigioso incarico di Presidente del Consiglio comunale, figura di garanzia per l’intero funzionamento dell’aula. Il coordinamento politico della maggioranza sarà invece guidato da Michele Esposito, Capogruppo di maggioranza e Consigliere delegato alla cultura e alle politiche giovanili. A completare il quadro dei consiglieri con deleghe specifiche intervengono Rosalba Di Fraia, che gestirà comparti economici trainanti come il commercio, il turismo e il marketing territoriale, Sestilio Amoroso, delegato ai servizi e alle politiche per la terza età nonché ai rapporti con le città gemellate, Roberto Sirena, che si focalizzerà su igiene urbana, patrimonio e demanio, e infine Chiara Rinaldi, con la responsabilità del decoro pubblico espresso attraverso l’arredo urbano e il sostegno all’artigianato. Con questo assetto complessivo, la nuova compagine amministrativa si dichiara pronta a dare il massimo per il bene collettivo e il futuro dell’isola.

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