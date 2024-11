Una pianta di fico d’India rischiava di cadere da un tetto a La Maddalena

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a La Maddalena per una pianta di fico d’India cresciuta sopra un tetto. Era venuta su in una postazione panoramica, ma a furia di crescere il suo destino era segnato e rischiava di fare danni.

Al posto delle antenne, sopra una palazzina di via Brigata Sassari, svettavano i fichi d’India. Ma quella pianta cresciuta sul cornicione era cresciuta troppo e stava per crollare fino al piano terra. Per questo a La Maddalena si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

