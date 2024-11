Strada Buddusò-Olbia, prende vita il cantiere per la riqualificazione

Consegnati i lavori per i nuovi collegamenti tra Buddusò e Olbia

La riqualificazione delle SP 24 e SP 110 per collegare Buddusò e Olbia, un progetto chiave per il futuro della Gallura e del Monte Acuto. Si è tenuta oggi presso l’aula consiliare della Provincia del Nord Est Sardegna la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione delle due strade provinciali. L’iniziativa mira a migliorare i collegamenti tra la SS 389 e la nuova SS 125 “Orientale Sarda”, attraversando i territori di Buddusò, Alà dei Sardi e Padru. Alla presentazione hanno partecipato amministratori locali, tecnici e rappresentanti delle imprese coinvolte, in un evento che ha rappresentato un punto di svolta per le infrastrutture stradali della Gallura.

La Provincia e i tre sindaci

L’amministratore straordinario della Provincia Gallura Nord Est, Gaspare Piccinnu, ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento: “Questa arteria non è solo una strada, è un’opportunità per l’economia, il turismo e la sicurezza. Connettere le comunità interne e costiere significa creare sviluppo e permettere alle persone di incontrarsi. Dopo anni di attesa, finalmente diamo il via a un progetto fondamentale per il territorio”. I sindaci dei comuni coinvolti hanno sottolineato l’importanza dell’opera per contrastare lo spopolamento delle zone interne e incentivare il turismo. Francesco Ledda, sindaco di Alà dei Sardi, ha ricordato il riconoscimento UNESCO del territorio da parte del MAB nel 2017: “Connettere la costa all’interno è l’unico modo per valorizzare le nostre bellezze naturali e promuovere il turismo sostenibile”.

Massimo Satta, primo cittadino di Buddusò, ha aggiunto: “Questa strada è cruciale per combattere l’isolamento delle nostre comunità”. Antonello Idini, sindaco di Padru, sottolinea l’urgenza di mettere in sicurezza le strade, attualmente in pessime condizioni e definite una “strage silenziosa” dalla stampa. Idini considera essenziale il rinnovamento di una strada strategica per lo sviluppo del territorio del Monte Acuto e per migliorare l’accesso ai servizi, in particolare agli ospedali”.

Il progetto

Il progetto prevede un investimento complessivo di 9,8 milioni di euro e una durata dei lavori stimata in 730 giorni.

Le principali opere includono:

Riqualificazione di 20,2 km di strada.

Bitumatura di 37.378 mq di superficie.

Allargamento della carreggiata a 8,5 metri in 3,6 km di tratti critici.

Realizzazione di 4 nuove opere d’arte e riqualificazione di altre 31.

Rafforzamento della sicurezza stradale con barriere e segnaletica.

L’ingegnere Pasquale Russo ha spiegato che le opere miglioreranno la sicurezza stradale e risolveranno criticità idrauliche grazie a nuovi ponti e attraversamenti. Sarà inoltre garantita una carreggiata più ampia e adeguata agli standard moderni, con una nuova pavimentazione e segnaletica. Il progetto rappresenta una svolta attesa da oltre un decennio. I lavori, fermi dal 2013, erano stati spesso al centro di discussioni e proteste da parte delle amministrazioni locali, che denunciavano le condizioni di degrado e pericolosità delle strade. Come ricordato durante l’incontro, il progetto attuale è il risultato di un lungo iter burocratico e politico che ora trova finalmente concretezza.

L’ingegnere Giovanni Mura ha evidenziato il valore storico e simbolico delle arterie coinvolte, che collegano territori di grande importanza per la Sardegna: “Interventi come questo non solo migliorano l’accessibilità, ma rafforzano il tessuto socio-economico e culturale”. Il progetto SP 24 – SP 110 si inserisce in una visione più ampia di rilancio infrastrutturale per l’intera Gallura. La strada non solo collegherà meglio le comunità locali, ma aprirà nuove opportunità economiche e sociali, rendendo il territorio più accessibile e competitivo. L’avvio dei lavori rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio delle zone interne della Gallura, dimostrando l’impegno concreto della nuova Provincia nel rispondere alle esigenze del territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui