Harry Styles a La Maddalena col suo yacht tutto rosa da 6 milioni

Vacanze a La Maddalena per Harry Styles con il suo yacht Cotton Candy.

Il 13 agosto scorso, l’isola di Caprera è stata teatro di un evento esclusivo: l’ancoraggio del superyacht “Cotton Candy”, una lussuosa imbarcazione da 5,8 milioni di euro che ha attirato l’attenzione per la sua eleganza e per le voci che la legano al cantante Harry Styles.

Costruito nel 2023 dal cantiere turco VisionF, “Cotton Candy” è un catamarano di 24,6 metri di lunghezza, con una larghezza di 9,9 metri e un pescaggio di soli 0,8 metri, che gli consente di navigare vicino alla costa. La sua struttura in alluminio e il rivestimento esterno rosa conferiscono un aspetto distintivo, mentre gli interni, progettati dallo stesso team di VisionF, offrono ambienti raffinati e moderni.

La nave può ospitare fino a 8 ospiti in 4 suite, tra cui una cabina armatoriale e una doppia. È dotata di un equipaggio di 5 membri e offre una velocità massima di 18 nodi, grazie a due motori diesel Volvo Penta da 1.050 cavalli ciascuno. Con una capacità di carburante di 7.650 litri, ha un’autonomia di circa 1.800 miglia nautiche. La presenza di “Cotton Candy” a Caprera ha suscitato curiosità Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il cantante a bordo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui