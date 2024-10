A Olbia aprono due nuove farmacie: ecco dove

Le due farmacie in due quartieri strategici di Olbia.

Olbia cresce e arrivano nuove farmacie per venire incontro alle esigenze di una popolazione sempre più in crescita e a quartieri sempre più numerosi. La giunta comunale di Olbia ha approvato, con votazione unanime, la revisione della pianta organica delle farmacie cittadine.

Sono due e nasceranno nei quartieri più popolosi della città, dove il servizio è insufficiente e dove il numero degli abitanti sta crescendo di più. Una nascerà in zona Ospedale e coprirà l’area delimitata dalla Strada Statale 127 fino alla Circonvallazione Ovest, toccando anche zona Baratta, Pasana e Isticcaddeddu. La seconda, in un’area lungo la Circonvallazione Ovest in direzione Golfo Aranci e Viale Aldo Moro, comprendendo parte della Strada Statale 125, dove sono in corso progetti di sviluppo residenziale e commerciale, ovvero in zona Sa Minda Noa, attorno a via Mosca.

Questa decisione sancisce l’istituzione di due nuove sedi farmaceutiche per soddisfare le necessità di aree urbane in espansione, in linea con l’obiettivo di potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e miglioramento dell’accesso alla titolarità delle farmacie

Il Comune ha rilevato che la popolazione residente è aumentata da 55.131 abitanti nel 2012 a 62.855 al 31 dicembre 2023 (dati ISTAT). Questo incremento demografico permette di stabilire nuove farmacie, considerando la soglia prevista di una farmacia ogni 3.300 abitanti, a condizione che la popolazione eccedente superi il 50% di questo parametro.

L’obiettivo di queste nuove sedi è di migliorare l’accessibilità del servizio farmaceutico nelle zone attualmente scarsamente coperte e rispondere efficacemente alle necessità di una popolazione in crescita. La revisione della pianta organica delle farmacie è stata avviata per garantire una distribuzione equa sul territorio e una fruibilità ottimale dei servizi sanitari. La deliberazione, approvata e dichiarata immediatamente esecutiva, è frutto di un’approfondita valutazione che ha coinvolto l’ASL territoriale e l’Ordine dei Farmacisti di Sassari-Olbia Tempio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui