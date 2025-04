Incendio al cantiere Fundoni, la condanna del deputato Giagoni

L’incendio al cantiere nautico Fundoni.

Un grave incendio ha distrutto il cantiere nautico di Tonino Fundoni a Porto Rotondo, seminando devastazione in una delle realtà imprenditoriali più rinomate del settore nautico della Gallura. L’incendio, che ha colpito le imbarcazioni, i gommoni, i macchinari e l’intera struttura, ha provocato danni ingenti e rappresenta un colpo duro non solo per l’azienda, ma per l’intera comunità economica locale.

Il deputato della Lega Dario Giagoni ha subito espresso una ferma condanna per il gesto criminoso, dichiarando di essere profondamente colpito da un attacco che, secondo lui, non solo danneggia le imprese locali ma mina anche la sicurezza collettiva. “Desidero esprimere la mia più ferma condanna per l’attentato che ha colpito il cantiere nautico Fundoni, distruggendo una delle realtà economiche più importanti per la Gallura”, ha affermato Giagoni, che ha aggiunto: “Un incendio doloso che ha devastato il cantiere, causando danni enormi sia alle strutture che agli equipaggiamenti”.

Giagoni, che già nel corso dell’anno precedente aveva presentato un’interrogazione parlamentare sul problema dei roghi dolosi in Gallura, ha ribadito il suo impegno assoluto nel contrastare questa piaga che minaccia non solo l’economia, ma anche la sicurezza della comunità. Il deputato ha rinnovato il suo sostegno alle forze dell’ordine e ha auspicato che i responsabili di questo atto vengano individuati e puniti severamente. “Mi auguro che chi ha compiuto questo atto barbaro venga presto assicurato alla giustizia“, ha dichiarato con determinazione.

Giagoni ha poi voluto esprimere la sua solidarietà a Tonino Fundoni e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo vile attacco. “Esprimo la mia vicinanza all’imprenditore Fundoni e a tutti quelli che hanno subito le conseguenze di questo crimine”, ha concluso il deputato, ribadendo la necessità di un impegno congiunto per difendere le imprese locali e la sicurezza dei cittadini.

L’incendio al cantiere Fundoni ha suscitato una reazione unanime di condanna da parte delle istituzioni locali e della comunità imprenditoriale, che si sono stretti attorno all’azienda colpita, pronti a sostenere ogni azione per garantire giustizia e prevenire futuri episodi simili.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui