Le auto parcheggiate a San Simplicio a Olbia.

L’immagine delle auto che sovrastano il sagrato non sono, ovviamente, un bel biglietto da visita per nessuno. Tanto più in queste settimane di rivoluzione del concetto della sosta a Olbia e tenendo in considerazione che a poca distanza c’è il parcheggio a pagamento dell’Aspo.

Ecco perchè se è scorretto parlare di crociata, almeno si può capire quanto possa essere importante questa campagna di sensibilizzazione contro le auto davanti alla basilica di San Simplicio. “Ho cercato di parlarne con don Debidda – dice il sindaco Settimo Nizzi -. Speriamo di convicerlo che sul sacrato ci debbano essere le persone”.

Ma il sindaco può fare poco. Per legge il sagrato di una chiesa appertiene alla Diocesi e quello di San Simplicio non fa eccezioni. Quindi, spetta al parroco decidere come disporne. Anche se forse limitarne l’accesso alle auto, vista l’importanza storica della chiesa, non sarebbe male.

