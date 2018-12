Il concerto di Scanu a La Maddalena.

“Il Natale per me è uno stato d’animo e le mie emozioni voglio trasmetterle e viverle con il mio pubblico”. Così Valerio Scanu presentando il suo concerto Christmas Carol, che si terrà a La Maddalena, sabato 22 dicembre, al teatro Primo Longobardo. Un concerto “in cui canto per e con la mia gente – dice il cantante -. La magia del Natale continua e non può non raggiungere la mia terra, l’isola nella quale sono nato e dalla quale sono partito per inseguire i miei sogni.”

Dal 2012 il concerto di Natale è un appuntamento imperdibile per Scanu e per tutti coloro che continuano a seguirlo con passione. “Le tradizioni vanno onorate e rispettate, a maggior ragione quest’anno che sono esattamente 10 anni di carriera; non posso non festeggiarli con chi, per ogni estate e per ogni inverno, è sempre stato accanto a me”, conclude.

Sul palco con Valerio, saliranno durante il concerto: Fabio Greco, Moreno Maugliani, Gianluca Massetti, Francesco Luzzio e Dario Zeno. Ai cori: Daniela ‘Dada’ Loi, Irene Calvia, Marianna Mennitti, Francesco Sacchini, Giovanni Guarino e Cristiano Turrini. Inoltre, in questa tappa speciale, il cantante sardo darà la possibilità a tre giovani colleghi con cui ha diviso il periodo dei concorsi nella sua terra, di cantare con lui: Annalisa Iannone, Sergio Pinna e Betta Dettori.

