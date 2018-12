Attentato incendiario.

Nella periferia di Olbia verso le 2.00 di notte un auto, modello suv, è stata bruciata. L’intervento dei vigili del fuoco di Olbia è stato immediato, nonostante questo della macchina è rimasto ben poco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia.

Dalle prime informazioni pare che le forze dell’ordine abbiano fatto evacuare alcune famiglie della via, per qualche ora. Una decisione presa nel cuore della notte ma per precauzione e messa in sicurezza delle famiglie. E’ stata aperta un’indagine per risalire al movente del gesto. Sul fatto vige il massimo riserbo.

