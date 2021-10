Nessun positivo a La Maddalena, il comune torna Covid Free

La Maddalena torna Covid Free.

Buone notizie a La Maddalena sul fronte coronavirus: nell’ultimo aggiornamento non sono presenti persone positive e il comune torna Covid Free.

“Nonostante le numerose presenze di questa stagione turistica appena conclusa – commenta il sindaco Fabio Lai – La Maddalena si conferma, come già detto, isola sicura, grazie alla massiccia campagna vaccinale iniziata a marzo al Paolo Merlo, passando per le vaccinazioni di massa negli hub predisposti e che, ancora oggi, continua ad essere attiva nel punto vaccinale del nostro ospedale. Questo risultato non è una vittoria finale, l’emergenza sanitaria, come sappiamo, non è ancora terminata, ma l’attuale situazione locale fa bene sperare“.