I disagi per il traffico prima della sopraelevata di Olbia.

Un camion che trasporta cavalli è rimasto bloccato, poco dopo le 9 di oggi, all’uscita del sottopasso di via Genova e poco prima di prendere la sopraelevata verso la zona sud, causando diversi disagi e rallentamenti al traffico mattutino.

Subito sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per far defluire la circolazione, in attesa di un mezzo di soccorso, che possa portare via il camion.