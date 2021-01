Prime dosi di vaccino somministrate anche a La Maddalena.

Dopo Olbia e Tempio la campagna di vaccinazione contro il coronavirus è iniziata anche a La Maddalena, in questa prima fase come noto riservata agli operatori sanitari in base alla valutazione della maggiore esposizione al rischio di contagi.

Attualmente sono poco più di 700 le dosi di vaccino arrivate in Gallura, delle quali circa una cinquantina per La Maddalena. Circa 550 dosi a Olbia, e un centinaio a Tempio Pausania che hanno iniziato le vaccinazioni nella giornata di ieri.

Con l’arrivo delle prossime dosi, previste per la prossima settimana, la campagna di vaccinazione verrà estesa anche agli operatori del territorio e agli ospiti e agli operatori delle residenze per anziani.

