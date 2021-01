Arzachena Academy, ritorno in campo con vittoria meritata

Gli uomini di Cerbone danno una prova di compattezza sul campo.

L’Arzachena Academy torna in campo dopo 63 giorni dall’ultima gara e due mesi di lotta contro il covid-19, che non ha risparmiato la squadra smeraldina. Sofferta vittoria per 3 a 2 per i biancoverdi guidati da mister Cerbone contro la romana Vis Artena.

Rompono subito il ghiaccio gli smeraldini con il tiro di Defendi dopo 2′, tiro a lato. Al 10′ rispondono gli ospiti con un colpo di testa bloccato dal portiere biancoverde. Al 16′ Congiu crossa dalla destra, Molino batte a botta sicura verso la porta degli ospiti, e Lai fa propria la respinta di Manni, mettendo il pallone in rete. È il vantaggio dell’Arzachena. L’Arzachena sciupa una buona occasione, e rischia di approfittarne la Vis Artena con Ingretolli, che da ottima posizione manda fuori. I romani crescono e su calcio d’angolo al 30′ colpiscono un palo con Contucci. Ma l’Arzachena si rifà sotto, e con Kevin Congiu, su assist di Molino, trova il nuovo vantaggio con un morbido pallonetto che beffa Manni in uscita. 2 a 0 alla fine del primo tempo.

La ripresa inizia fiacca, e al 60′ il capitano dei biancoverdi Danilo Bonacquisti viene sanzionato col primo cartellino giallo dell’incontro. Gli ospiti al 60′ decidono di dare un cambio di rotta inserendo la terza punta, Rossi. Ma è l’Arzachena che passa in vantaggio al 65′ con la doppietta personale di Loi, con un tiro da sinistra verso destra. La Vis Artena riesce a passare al 71′ con Sabatini, su calcio di punizione dal limite dell’area. Al 78′ la possibile svolta, con la seconda ammonizione di Bonacquisti per un fallo contestato dai biancoverdi. E all’80’ la vis Artena trova il gol in contropiede con Alonzi. Il risultato è sul 3 a 2 e gli ospiti ci credono, ma all’88 restano anche loro in 10 per l’espulsione di Ingretolli, reo di aver dato una gomitata a Congiu. La partita scivola verso la fine, e l’Arzachena riesce a far propria l’intera posta in palio.

TABELLINO:

ARZACHENA: Al-Tumi, Paolini, Ungaro, A. Congiu, Bachini; Olivera, Bonacquisti, Loi; K. Congiu (76’ Manca), Molino; Defendi. A disposizione: Ruzittu, Vitale, Padovani, Fossati, Fini, Kassama, Bellotti, Fusco. All. R. Cerbone.

VIS ARTENA: Manni; Sabatini, Cataldi (82’ Cucciari), Iozzi, Contucci; Falasca, Cericola, Carbone, Cesarini (62’ Rossi), Ingretolli, Alonzi. A disposizione: Isidori, Conti, Paolacci, Cerbara, Varano, Fleury. All. F. Perrotti.

RETI: 16′ Lai (A), 42′ Congiu K. (A) 65′ Loi (A) 71′ Sabatini (V), 80′ Alonzi (V).



Arbitro: sig.ra Menicucci della sezione di Lanciano.



