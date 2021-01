I lavori per l’illuminazione a La Maddalena.

Al via i lavori per ripristinare l’illuminazione pubblica a La Maddalena. Sono iniziati i lavori per realizzare una nuova linea elettrica in via De Amicis e nelle traverse, in via Suor Gotteland e via Terralugiana.

“Queste particolari zone della città, sono risultate essere piuttosto problematiche già dal primo intervento che avevamo eseguito qualche giorno fa – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Federica Porcu -. Prendiamo visione ogni giorno di tutte le segnalazioni che i cittadini, vi ricordiamo però che abbiamo la necessità che vengano effettuate tramite l’ufficio URP del municipio per essere prese in carica”.

