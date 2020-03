L’iniziativa del Comune in collaborazione con la Caritas.

Per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del coronavirus, il Comune di La Maddalena, su richiesta dell’assessore ai Servizi Sociali Maria Pia Zonca, ha deciso di attivare e consegnare, alla Caritas Parrocchiale, 249 voucher del valore di 10 euro ciascuno, per un totale di 2.490 euro. La struttua parrocchiale dovrà impiegare tale somma per l’approvvigionamento di prodotti alimentari e farmaceutici da consegnare, inseguito, alle famiglie che si trovano in stato di indigenza.

“Continua senza sosta l’impegno delle nostre Caritas parrocchiali a favore delle persone bisognose”, afferma il parroco don Andrea Domanski. “Grazie ai servizi sociali del Comune di La Maddalena che hanno riconosciuto nelle Caritas parrocchiali un valido tramite per elargire i voucher sociali del valore di quasi tre mila euro per l’acquisto dei prodotti alimentari e dei farmaci. Questo è un segno del grande lavoro svolto in sinergia a favore delle famiglie bisognose – prosegue il parroco dell’isola – e un grazie di cuore ai volontari delle Caritas che in questo tempo di epidemia non si sono fermati e con generosità offrono la loro disponibilità.

